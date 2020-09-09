3 بدل جديدة لحمو بيكا استعدادا لحفل زفافه بالإسكندرية

حضر مطرب المهرجانات حمو بيكا في الساعات الاولى من صباح اليوم إلى القاهرة، من أجل شراء وتجربة عدد من البِدل الجديدة، استعدادًا لحفل زفافه المقرر اقامته غدًا.

وجاء "بيكا" من الإسكندرية برفقة اثنين من مساعديه من أجل شراء البِدل، ووقع الاختيار على 3 منها، اثنان باللون الأسود وواحدة بيضاء اللون، ومن المقرر أن يرتدي بدلتين خلال العُرس الذي مُنع إقامته في الإسكندرية بعد تدخل إدارة حي العجمي ونقابة الموسيقيين، بسبب عدم إقامة الأفراح بسبب جائحة كورونا، وأيضًا لعدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة الغناء.

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، رفض نقابة الموسيقيين وحي العجمي، منحه تصريح لإقامة زفافه والغناء فيه، وقال في بث له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الفرح كان من المقرر له أن يقام فى التاسع من سبتمبر، ولكن بعد قرار الإلغاء خوفًا من جائحة كورونا، تم الاتفاق على إقامته الفرح في العاشر من الشهر الجاري مع أسرتي في البيت.

وأشار بيكا، إلى أنه علم بقرار إلغاء الفرح خلال تواجده في تونس.