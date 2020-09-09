إنعام سالوسة لـ"الوطن": إنتم ليه ما بتفتكروناش غير في عيد ميلادنا؟

احتفل العديد من جمهور الفنانة القديرة إنعام سالوسة بعيد ميلادها اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، الأمر الذي نفته الفنانة إنعام سالوسة، مؤكدة أن عيد ميلادها ليس اليوم.

وبسؤالها عن الطريقة الأفضل لتوثيق تواريخ ميلاد الفنانين حيث يتم الاحتفاء بهم أكدت الفنانة إنعام سالوسة لـ"الوطن": "إنتوا ليه ما بتفتكروناش غير في عيد ميلادنا".

وأضافت أنه لماذا ننتظر احتفال عيد الميلاد أو أي ذكرى أخرى ليتم تكريم الفنان والحديث عن أعماله فمن الممكن الاحتفاء بالفنانين وأعمالهم طوال العام.

يذكر أن الفنانة إنعام سالوسة شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار" والذي جسدت من خلاله شخصية أم أحد الشهداء وقد لاقى الدور نجاحا كبيرا لدى الجمهور.