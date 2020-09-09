خالد الجندي: أوصياء الدين استخدموه لتعطيل مصالح المواطنين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدين الإسلامي لا يقف ضد مصلحة الإنسان والبشر مُطلقًا، بل يعمل على تسهيل الأمور لهم، وتسخير كل شيء من أجل تحقيق المنفعة لكل المواطنين.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه للأسف الشديد يقوم بعض المواطنين باستخدام الدين من أجل تعطيل مصالح الناس، "أي حاجة فى مصلحة الإنسان يا ترى الدين ضدها ولا لأ؟.. لا طبعًا".

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن عدد مصالح الناس المتعطلة بسبب أوصياء الدين كثيرة جدًا.