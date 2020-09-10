حظك اليوم الخميس 10-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بأن له جاذبية خاصة، كما أن شخصيته ملفته للأنظار، ويعرف رجل الأسد بطيبة القلب فهو يسعى دائما لإسعاد جميع من حوله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل أصدقاء العمل يجعل اليوم مناسبا للحصول بسهولة على دعم البعض وقد تقضي أوقاتا رائعة مع أشخاص مخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك تمنحك سحرا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.