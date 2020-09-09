أحمد الفيشاوي: تباين آراء الجمهور في "الحارث" طبيعي.. والفيلم مختلف

قال الفنان أحمد الفيشاوي إن ردود الفعل إزاء فيلمه الجديد "الحارث"، المعروض حالياً عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، كانت متباينة.

وأضاف الفيشاوي، لـ "الوطن"، أن الفيلم حظي بإعجاب فئة من الجمهور ولم يعجب آخرين، واصفاً هذه الحالة بالطبيعية والصحية، بحسب قوله، متابعاً: "هناك نقطتان أسعدوني في هذا الفيلم، أولهما أن نوعية "الحارث" غير متعارف عليها في السينما المصرية، وهو شيء جيد أن نرى نوعيات مختلفة من الأفلام".

وأكمل: "والجزئية الثانية تتمثل في كونه ثاني فيلم في تاريخ السينما المصرية يُعرض على منصة بعد فيلم (صاحب المقام)، وأرى أن المنصات الإلكترونية ستفتح سوقاً للأفلام خلال الفترة المقبلة".

وتدور أحداث فيلم "الحارث" في إطار تشويقي، وشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.