جمال يوسف ينصح مرضى السرطان: خد علاجك.. واوعى تخاف

وجه الفنان جمال يوسف، عدداً من النصائح لمصابي مرض السرطان بعد مروره بتجربة المرض واكتشاف إصابته بسرطان البلعوم الأنفي قبل 5 أشهر.

وقال "يوسف"، لـ "الوطن"، إنه يعي جيداً أنه ما زال في مرحلة العلاج، ولكنه يحب توجيه نصائح لمصابي هذا المرض اللعين قائلاً: "أرموا تكالكم على الله وأوعوا تخافوا، لأن ربنا قادر على كل شئ، خد علاجك واطرد مشاعر اليأس منك".

وكان "يوسف"، قد كشف في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، عن خضوعه لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: "اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاعي التي أثرت على أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة".

وتوجه "يوسف"، بالشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعاً: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".