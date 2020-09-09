تزايد الإقبال على لجان انتخابات الشيوخ في أسيوط

شهدت لجان محافظة أسيوط، إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين قبل ساعات من غلق اللجان الانتخابية في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ.

وقال محمود معوض نفادي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن في أسيوط، إن غرفة عمليات الحزب رصدت كثافة الإقبال من قبل الناخبين علي مقار اللجان الانتخابية عقب انكسار موجة الحر، موضحًا أن اللجان شهدت إقبالًا كثيفاً خاصة من السيدات وكبار السن.

وكشف عز المنصوري، أمين مساعد الحزب إن غرفة العمليات اللوجستية لحزب مستقبل وطن لم ترصد أية عراقيل أو خروقات في العملية الانتخابية علي مدار اليوم، وأوضح أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط أن وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن أسيوط والقضاة المشرفين علي العملية الإنتخابية ضربوا أروع الأمثال في التعاون وتقديم العون والمساعدة خاصة لكبار السن والمرضي من الناخبين.

يشار إلى أن عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.