محافظ أسيوط يتابع الإجراءات الوقائية في "لجان الشيوخ"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من اللجان الانتخابية بحي شرق، اليوم، برفقة المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة المتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ، للوقوف على سير الانتخابات في اليوم الثاني، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستورى بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها.

شارك في الجولة التفقدية المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة "طه حنفي المليجي" الإعدادية بنين ومدرسة "خديجة يوسف الثانوية" بنات بحي شرق، وسط إقبال المواطنين وكبار السن، والتقى ببعض المواطنين داخل المقار واطمأن على تطبيق كافة إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان.

كما التقى رؤساء اللجان واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الإجراءات الأمنية، وتواجد لأفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم.

وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بمشاركة كبار السن والسيدات في التصويت في جولة الإعادة معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مجدداً مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في جولة الاعادة.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.