تنفيذ 25 قرارا في العريش وحملة لإزالة عشش برأس البر

واصلت الأجهزة المحلية فى المحافظات، أمس، إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ونفذت محافظة القليوبية عدة حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة لقيود الارتفاع بحى شرق شبرا الخيمة ومدينة بنها ومدينة قليوب، منها إزالة طابقين مخالفين على مساحة 900 متر مربع من أحد الأبراج بشارع ترعة النحاس بحى شرق شبرا الخيمة وإزالة طابقين ببرج بشارع 10 بحى الفيلات بمدينة بنها واستكمال إزالة 6 طوابق من برجين آخرين بمدينة بنها بشارع امتداد قسم أول بنها وشارع امتداد كوبرى الفحص، كما تم إزالة عدد 7 حالات أخرى بمدينة قليوب.

وقال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن إجمالى عدد طلبات التصالح بلغ 79102 طلب وبلغ إجمالى رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة 477 مليون جنيه، وطالب المحافظ خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء لجان تقنين وضع اليد والتصالح بالإسراع فى إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصالح للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لجميع الاشتراطات وفقاً للضوابط والمعايير المحددة.

وفى شمال سيناء، نفذ مجلس مدينة العريش برئاسة رئيس المجلس، اللواء ماجد محمد، 25 إزالة وتحرير محاضر للمتعدين والمخالفين للقانون وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء. وفى دمياط شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الامتداد العمرانى بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر لإزالة بعض العشش، التى حاول العرب إعادة إقامتها لتربية الحيوانات والطيور، تبعتها حملة مكبرة لقطاع النظافة لتنظيف وتطهير المنطقة ورفع المخلفات، بالإضافة لحملة نظافة مكبرة بشارع النيل والكورنيش لرفع المخلفات والقمامة وكنس الرمال، ضمن سلسلة الحملات المكبرة التى تشنها الوحدة لرفع مستوى النظافة.