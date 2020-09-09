"الليثي وبحراوي" يحييان الحفل.. التفاصيل الكاملة لفرح حمو بيكا

بعد ساعات من مناشدة مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، المسئولين من أجل إحياء حفل زفافه بإحدى القاعات بالإسكندرية، وبالتحديد منطقة العجمي، أشارت مصادر مقربة من "بيكا"، بأن الحي وافق على إقامة الحفل، ولكن بشرط الالتزام بعدد محدد من الحاضرين، على أن يقتصر على الأسرة والأصدقاء فقط، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن "بيكا" سيصل إلى الإسكندرية مساء اليوم بعد أن كان قد حضر الى القاهرة، من أجل شراء مستلزمات الفرح من بدل وهدايا لعروسته.

أما عن كواليس الفرح، فمن المقرر أن يحضر كافة أعضاء فريق حمو بيكا، بالإضافة إلى أبرز المطربين الشعبيين الذين تأكد حضورهم، مثل محمود الليثي ورضا البحراوي، وربما يتأكد حضور أسماء أخرى خلال الساعات المقبلة.

فرض بيكا السرية التامة على الفرح حتى لا يثير غضب إدارة حي العجمي وقوات الأمن، كما سيتم منع "بيكا" من الغناء فى الفرح بالميكروفون نظرا لعدم حصوله على إذن من نقابة الموسيقيين.

"بيكا" أعلن في شهر مارس الماضي عن خطبته، حيث نشر صورة الشبكة، وعلق عليها قائلًا: "محدش هيقولي مبروك ولا إيه ياجدعان، بيكا بيفرح، أحلى زوزو في الدنيا"، تلك الصورة التي عرضته لانتقادات قاسية من الجمهور، والتي أظهر فيها عددا من الغوايش والخواتم الذهب، كما ارتدى هو الآخر دبلة ذهب، جعلت المنتقدين يقولون له إنها خاصة بخطيبته.

وكان قد أعلن "بيكا" رفض نقابة الموسيقيين وحي العجمي، منحه تصريحا لإقامة زفافه والغناء فيه منذ أيام.

وقال بيكا، في بث له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الفرح كان من المقرر له أن يقام فى التاسع من سبتمبر، ولكن بعد قرار الإلغاء خوفا من جائحة كورونا، تم الاتفاق على إقامة الفرح في العاشر من الشهر الجاري مع أسرتي في البيت.

وأشار بيكا إلى أنه علم بقرار إلغاء الفرح خلال تواجده في تونس.