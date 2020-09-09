محافظ الفيوم: استقبلنا طلبات تصالح على 90% من مخالفات البناء

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة راجعت أسعار المخالفات وقررت تخفيض الرسوم بنسبة 10% وتصل في أماكن أخرى لنسبة 35%، مشيرًا إلى ان رسوم التصالح تبدأ من 50 جنيه للمتر.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المحافظة رصدت 33 ألف مخالفة، تقدم أصحابها بطلبات تصالح، وستبدأ اللجان الهندسية القيام بدورها في البت بشأن تلك الطلبات، موضحًا أن محافظة الفيوم تقدم فيها أكثر من 90% من المخالفين، ويتم مراجعة كافة الأراضي الخاصة بأراضي الدولة وأي منشئ مخالف للبناء سيتم تقديمه لل

وأكد تنفيذ عددا من الإزالات بجوار "بحيرة قارون"، منذ العام الماضي، منوهًا إلى أن الدولة جادة في الحفاظ على أراضيها: "مش هنسيب مخالف ومش هنسمح بأنه يكون موجود".