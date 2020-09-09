الأقصر.. 10 مشاهد في أول أيام التصويت بـ"إعادة "الشيوخ"

أغلقت اللجان الانتخابية بالأقصر أبوابها بعد استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، تم فيها مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

ورصدت "الوطن" العديد من المشاهد خلال توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في أول أيام الاقتراع بجولة الإعادة.

1- تسبب ارتفاع درجة الحرارة بمحافظة الأقصر في عزوف الناخبين عن المشاركة في فترة الظهيرة، ما دفعهم الي الخروج ليلاً وسط إقبال متوسط ومتفاوت في معظم لجان المحافظة.

2- شهدت اللجان الكائنة بمعاقل المرشحين توافدا من الناخبين علي لجان الاقتراع للتصويت لمؤيديهم وظهرت طوابير السيدات في عدد من اللجان بمدن ارمنت والقرنة والطود.

3- مواطن يصطحب ابنه لمركز الإقتراع "اصطحبته معي لكي يعرف حقوقه السياسية".

4- انطلقت مسيرة لعدد كبير من السيدات في مدينة الطود لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن علي المقعد الفردي بمحافظة بالأقصر الضوي احمد الضوي الشهير بناصر الضوي رقم 2 رمز الكتاب والدكتور النوبي فتحي رمز القلم، وسط زغاريد النساء.

5- كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط اللجان ووضعت الكمائن الثابتة والمتنقلة، بالشوارع الرئيسية والميادين.

6- محافظ الأقصر يناشد المواطنين المشاركة فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بالمحافظة.

7- حكمدار الأقصر يتفقد اللجان الإنتخابية بإسنا خلال إعادة إنتخابات مجلس الشيوخ.

8- تم وضع مقاعد لذوى الإعاقة وكبار السن من الناخبين داخل اللجان فى يومها الأول، وذلك لمساعدتهم وتسهيل دخولهم إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم.

9- شهدت اللجان توزيع كمامات وقفازات علي الناخبين المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم .

10- وفرت مديرية الأمن مقاعد متحركة دون عليها "الشرطة في خدمة الشعب"، وقام رجال الشرطة بمساعدة الناخبين من كبار السن للدخول الي اللجان للوصول إلى لجانهم الانتخابية.