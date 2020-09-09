رئيس جامعة الأقصر يُدلي بصوته في "إعادة الشيوخ"

أدلى الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، بصوته الانتخابي في "إعادة الشيوخ" بلجنة المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية، وناشد المواطنين بالنزول والمشاركة لاختيار ممثليهم واستكمال مؤسسات الدولة من أجل استمرار مسيرة التنمية.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الأقصر، عن انتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، في اليوم الثانى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، التى تُجرى على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر 2020، وتباشر غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أى طوارئ، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.