"الوزراء" عن مغالاة بعض المهندسين في تقارير التصالح: لا سلطان لنا عليهم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عددً من المواطنين تقدموا بشكاوى بسبب مغالاة المكاتب الاستشارية الهندسية في أسعارهم من أجل التقييمات التي تتم في مخالفات البناء، "ده من ضمن التسهيلات، عملنا أنه مش لازم مكتب استشاري هندسي، ولا يلزم عرض الأمر على نقابة المهندسين".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن رأي المهندس المقيد بالنقابة سيكون معتمدًا وسيتم وضعه في ملف التصالح، متحدثًا عن مغالاة بعد المهندسين: "لا سلطان لنا عليهم، بس عليهم أن يرعوا ظروف الناس خاصة في المناطق الريفية والقرى".

وتابع: "الناس هيكون مطلوب منها مبالغ تدفعها مقابل التصالح، والحكومة من جانبها تخفف عليهم مقابل تقليل سعر المتر للتصالح، ونناشد المهندسين عدم المبالغة في التقييمات، وأن يراعوا ظروف الناس في هذه الفترة، الناس محتاجة من يقف بجانبها، ويقللوا من قيمة الأتعاب اللي بيطلبوها مقابل الاستشاريات والرسوم الهندسية المطلوبة في طلبات التصالح".