طوابير أمام لجان "التوفيقية و كفر البطيخ" في "إعادة الشيوخ" بدمياط

شهدت لجان قرية التوفيقية بكفر سعد، إقبالًا كبيرًا من الناخبين على التصويت في جولة إعادة الشيوخ، واصطفوا في طوابير أمام اللجان، فيما حرص مُسن قعيد على الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية بكفر البطيخ وسط مساعدة رجال الأمن .

كما شهدت لجان جمصة بدائرة كفر البطيخ إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين قبيل غلق باب التصويت وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد بلجان قرى "الحوارني وميت الشيوخ" بذات الدائرة.