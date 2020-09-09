عسيلة: المخالفات المرصودة لا تؤثر على سير انتخابات الشيوخ

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المخالفات التي يتم رصدها في جولات الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ لا تؤثر على نجاح وطريقة سير العملية الانتخابية، وما زال المشهد مبهرا، وعدد المخالفين في الحدود الدنيا.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن إجراء انتخابات الشيوخ بجولاتها الأولي والثانية يؤكد نجاح الدولة المصرية في إتمام تلك العملية وتنظيمها، موضحا أن كبار السن والمرأة ومواطني الأرياف هم دائما ما يتصدرون المشهد في الانتخاب بمجلس الشيوخ.

وأكد أن السكان في الريف هم الأكثر حرصا واستجابة لجهود المرشحين، حيث يستطيع المرشحون إقناعهم بعملية الانتخابات وهو ما يدفعهم إلى النزول واختيار مرشحيهم، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

جدير بالذكر أن 52 مرشحا يتنافسون على 26 مقعدا في 14 محافظة، بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.