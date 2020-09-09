بدء عملية فرز الأصوات في "إعادة الشيوخ"

أغلقت اللجان الانتخابية في ثانى ايام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، وسمح رؤساء اللجان للناخبين المتواجدين بالإدلاء بأصواتهم، فيما بدأت أعمال الفرز من قبل رؤساء اللجان والمشرفين عليها في مختلف المحافظات.

في سوهاج بدأت اللجان الفرعية البالغ عددها 794 لجنة فرعية، داخل 698 مقرا انتخابيًا في فرز أصوات الناخبين، بحضور رؤساء اللجان ومندوبي المرشحين وسط تأمين مشدد من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الأقصر أغلقت 201 لجنة فرعية أبوابها دون أية خروقات أو تجاوزات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحاً وحتى غلقها في التاسعة مساء وسط تواجد أمني مكثف وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي كفر الشيخ، بدأت أعمال الفرز عقب انتهاء التصويت واستمرت بعض اللجان في التصويت نظراً لتواجد الناخبين بداخلها، حيث أغلقت أبواب اللجان من الخارج وتبقى من هم في الداخل للتصويت، وجرى وضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان تمهيدًا لبدء أعمال الفرز بتأمين قوات الشرطة، في حضور رؤساء اللجان ومندوبي المرشحين، ومن المقرر تسليم نتائج اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة بكفر الشيخ.