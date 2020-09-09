عامر يكشف ديون مصر الخارجية: الدولة سددت 35 مليار دولار في أزمة كورونا

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه يتم الحديث عن الديون الخارجية في مصر بشكل خاطئ، موضحا أنه عندما تولى منصبة في نوفمبر 2015 كانت ديون مصر الخارجية 48 مليار دولار، بينما الديون الحالية 111 مليار دولار، ولكن في خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" قامت مصر بتسديد 35 مليار دولار.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر قامت بتسديد 35 مليار دولار، فضلًا عن ضخ أموال في السوق المصري، "من غير ما فيه حاجة تتهز في مصر، من غير ما فيه سلعة تنقص"، موضحًا في الوقت ذاته أن الاحتياطات الدولية في مصر على أعلى مستوى.

وتابع : "يبقى احنا خدنا الصدمة بالكامل والمجتمع لم يشعر به، عندي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري وفي قدراتنا، لو معنديش أمل همشي، احنا عندنا أمل".