المسماري: جاهزون للرد على أي اعتداء.. والإرهاب يتمدد بآلية دولية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا بآلية المجتمع الدولي، وترعاه قطر وتركيا، وخلفهما عواصم ودول أخرى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "من حقنا وواجبنا المقدس أن ندافع عن أرضنا، وهو واجب كل ليبي وطني وحر وشريف، وأي عمل عدائي سيجابه بالقوة الضاربة بإذن الله".

وتابع: "قواتنا المسلحة بالكامل في وضع القتال وجاهزة للتعامل مع العدو إذا فكر في الاستمرار في التقدم تجاه سرت".

ووجه المسماري رسالة إلى فايز السراج، موبخًا إياه، وقال: "أنت لا عندك جيش ولا نظام دولة، لكن عندك ميليشيات ومجرمين وعصابات ومافيات".