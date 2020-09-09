عامر: المالية اقترضت 700 مليار جنيه من "المركزي" في فترة حكم الإخوان

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن وزارة المالية اقترضت من البنك المركزي 700 مليار جنيه أيام فترة جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك الفترة التي سبقتها، حيث كان هناك إنفاق حكومي كبير على زيادة المرتبات، موضحًا أن مرتبات الجهاز الإداري للدولة كانت تقدر بـ 80 مليار جنيه، ثم وصلت مرة واحدة لـ280 مليار جنيه، "يعني صرفنا 200 مليار زيادة ومفيش إنتاج مقابل".

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر خلّف ضغطًا على العملة، وبالتالي زيادة في التضخم وارتفاع الأسعار، "كان لازم نعمل ضبط عجز الموازنة للدولة، نقول للعالم عندنا خطة وساعتها يصدقونا، قعدنا 10 سنوات أوضاعنا منفلتة".

وأكد محافظ البنك المركزي أن مصر لجأت لصندوق النقد الدولي كي يشهد على الخطة المصرية للارتقاء بالاقتصاد، "عشان ناخد شهادة إننا ناس جادة، وإن خطتنا هتجيب نتيجة"، موضحًا أن صندوق النقد الدولي كان له مطالب، فكان يراقب مصروفات الموازنة العامة، ويتابع السياسات النقدية، مستطردًا: "صندوق النقد قال لنا لازم تخفض كذا وتعمل كذا، ومشينا في سياسته".

وأوضح أن وزارة المالية كانت تقترض بـ"صفر" فائدة، ما تسبب في ازدياد معدلات التضخم، وتم منع اقتراض المالية من البنك المركزي، "الدكتور محمد معيط وزير المالية فعلًا أعلن عن أن مؤشراتها تتحسن بصورة كبيرة جدًا، المستثمرون يبصوا للكلام ده".