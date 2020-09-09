عامر: الإخوان عرضوا عليا منصب نائب رئيس وزراء ورفضته.. "كلامهم دجل"

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن جماعة الإخوان أثناء حكم مصر كان لديهم برنامج تقدموا به لصندوق النقد الدولي، وقبل التوقيع مع الصندوق، تحدث مكتب الإرشاد مع محافظ البنك المركزي وقتها الساعة الثالثة فجرًا، وقال لهم "لا مش هنعمل"، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية عرضوا عليه منصبا كبيرا أثناء توليهم حكم مصر.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه عندما كان رئيسًا للبنك الأهلي عرضت عليه قيادات جماعة الإخوان تعيينه نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية، ولكنه رفض "لقيتهم مش فاهمين حاجة، طلبوا مني أكتب تصور، كتبت بخط إيدي 20 ورقة، مفهموش حاجة وقالوا مش هنقدر نعمل كده".

وأوضح محافظ البنك المركزي أنه ترك البنك وفضّل أن يجلس في البيت، "جابوا واحد اسمه حسين حسان بيتكلم عن الاستثمارات والمليارات جايه وعينوه، سمعت الراجل لقيته بيقول كلام دجل، قلت لهم إيه الكلام الفاضي ده، كنت ساعتها حاضر جلسة في مجلس النواب طلعت يومها وقلت خلاص.. البلد دي راحت".