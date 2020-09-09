محافظ الشرقية يقرر تخفيض رسوم التصالح على المتر المسطح بنسبة 20٪

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً رقم ٨١٣١ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح وذلك بنسبة 20٪ من القيمة المقررة والصادرة بقرار ٥٧٣٤ لسنة ٢٠٢٠ على أن لا تقل قيمة المتر الواحد عن خمسين جنيها كحد أدنى وينطبق ذلك على كل من سدد جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح المحافظ أن قرار تخفيض القيمة جاء تيسيراً على المواطنين المتقدمين للتصالح ومراعاة لظروفهم وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

وأشار المحافظ أنه تم التأكيد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.