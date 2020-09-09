محافظ الشرقية يفتتح مدرستين بتكلفة 16 مليون جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدرسة "عمريط" للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، اليوم، على مساحة 429 م2 بتكلفة 8 مليون و 400 ألف جنيه.

وقال المحافظ، إن المدرسة تضم 23 فصلاً مدرسياً، من المقرر دخولها الخدمة التعليمية لهذا العام لتساهم في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وتفقد المحافظ الفصول والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج الدراسي.

كما إفتتح محافظ الشرقية مدرسة "كفر العزازي" الثانوية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، على مساحة 265م2 بتكلفة 7 ملايين و700 ألف جنيه، وتضم 9 فصول مدرسية، وتفقد المحافظ الفصول المدرسية، ووحدة الـ " IT " وسيرفر النت الخاص بتهيئة وتوصيل أجهزة التابلت ببنك المعرفة المصري.

وأشاد المحافظ بجاهزية المدارس وإستعدادها لإستقبال الطلاب لتقديم تعليم متميز يساهم في تقدم ورقي المجتمع، مؤكداً أن العلم قاطرة التقدم والتنمية وبه تنهض الأمم وتتقدم الشعوب وترتقي المجتمعات، وأشاد المحافظ بالأعمال الفنية التي قدمها طلاب المدرسة، مؤكداً أن الفن يسمو بالروح ويمثل أحد أدوات القوى الناعمة التي تساهم في تقدم ورقي المجتمع، وحرص على غرس شجرة مثمرة بحديقة المدرسة، مشدداً على ضرورة نظافة المدرسة والحفاظ عليها.

شارك المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والأستاذ رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، والمهندس أحمد مرسي ، مدير هيئة الأبنية التعليمية ، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد وعدد من نواب البرلمان وأهالي القريتين.