وكيل صحة الشرقية يناقش الخطط التصحيحية للمستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا، اليوم، مع مدير عام الطب العلاجي، ومديري إدارات المستشفيات، ومكافحة العدوي بمديرية الشئون الصحية، ومدير مستشفي أبو كبير المركزي.

ناقش الاجتماع الخطة التصحيحية للمستشفيات لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، فضلاً عن تطوير الخدمة بمستشفي أبو كبير المركزي، والوقوف علي أية معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، وعرض تقارير المرور السابقة من الإدارات الفنية الإشرافية علي المستشفي، وما بها من إيجابيات وسلبيات، ووضع الآليات المناسبة لعلاج السلبيات.

وأكد وكيل الوزارة على تطبيق جميع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوي بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.