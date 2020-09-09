عامر: الإخوان تلقوا مساعدات بـ31 مليار دولار.. صرفوها واحنا اللي بنسدد

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن جماعة الإخوان أثناء حكمهم لمصر قاموا بعمل تغييرات في البنك المركزي، ما سبب "المصيبة" التي حدثت في 2015-2016، حيث ظلوا يصرفون من الاحتياطي الأجنبي حتى وصل لـ800 مليون دولار.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الإخوان رفضوا عمل برنامج مع صندوق النقد الدولي بسبب مكتب الإرشاد، رغم أن البرنامج كان سينقذ مصر من أزمة اقتصادية، " البرنامج كان سهل، الأمريكان كانوا دعموهم جامد، وموصين الصندوق عليهم جامد".

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن برنامج جماعة الإخوان مع صندوق النقد كان لا يرقى إلى صعوبة ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغم ذلك لم يستطيعوا تنفيذه، مؤكدًا أن بعض الدول قدمت مساعدات وقروضًا لمصر أثناء حكم الإخوان تقدر بـ31 مليار دولار، وتم وضعها في البنك المركزي، "الإخوان صرفوها.. لو كانت الجماعة عملت إصلاحات مكناش شوفنا الوضع الصعب ده".

وتابع: "الإخوان صرفوا هذا المبلغ من أجل دعم الجنيه المصري، عشان سعر العملة مش بيتحرك، وإحنا اللي بنسدد، سددنا نصفها حتى الآن 15 مليار دولار، لليبيا وتركيا وقطر"، موضحًا أن جماعة الإخوان كانت تُدخل الاقتصاد في السياسة، وهو عكس ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه يترك فكر الاقتصاديين يسود ويستمر، "الإخوان كانوا عاملين العكس".