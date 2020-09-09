القليوبية تُسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، بمدن ومراكز بنها وطوخ وقليوب بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات، هي الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا وشبين القناطر وقها وكفر شكر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة عند 9300 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 726 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2440 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1036 حالة، وقليوب 680 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 459 حالة إصابة.‏