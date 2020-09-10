بورصة الدواجن اليوم الخميس 10-9-2020 في مصر

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الجاري ارتفاعا طفيفا في الأسواق المصرية، وذلك بسبب عودة الطلب عليها مرة أخرى، مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وعودة القوة الشرائية للسلع والنتجات مره أخرى.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار بورصة الدواجن ارتفعت ارتفاع طفيف، بعد أن كانت وصلت إلى أدنى مستوى لها، حيث كان يتم بيعها في المزارع بـ 16 جنيها، ما لا يغطي تكلفة الإنتاج والتي تصل إلى 22 جنيها.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "الوطن" أنه على مدار أسبوعين ماضيين ارتفعت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيف تدريجيا حتى وصلت اليوم إلى سعر 20 جنيها في المزارع، لتقترب من تكلفة الأنتاج ما يجعلها تصل إلى المستهلك النهائي بـ 25 جنيها في الأسواق، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 26 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 28 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 جنيه للكيلو.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنه مع ارتفاع كيلو الدواجن في الأسواق المصرية، ارتفع أيضا سعر طبق البيض في الأسواق، ليصل إلى 27 جنيها.

وأوضح عبد العزيز السيد أن ارتفاع أسعار الدواجن نتج عن تحسن حركة القوة الشرائية وزيادة الطلب على الدواجن ومنتجاتها في الاسواق المصرية، حيث أن القوة الشرائية لها دور كبير في التحكم بأسعار بورصة الدواجن.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن توقعات أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، قال عبد العزيز السيد أنه من الصعب توقع حالة بورصة الدواجن أو أن نجزم بترقب ارتفاع أو انخفاض في الاسعار، نظرا لعدم إمكانية توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي أو تراجع وزيادة القوة الشرائية، حيث أن هذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

رحلة أسعار بورصة الدواجن خلال الشهور الماضية

وعن رحلة بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، فنجد أن الأسعار استقرت بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.