بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في مصر

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، الاثنين، وأرجع الخبراء السبب، إلى عودة الطلب من المواطنين مرة أخرى، وتعافي السوق.

وكانت بورصة الدواجن، انخفضت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب تراجع الشراء بعد عيد الأضحي.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

قال عبد العزير السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء شهدت ارتفاعا بالأسواق، حيث زاد سعر كيلو جرام الواحد من الدواجن البيضاء من المزرعة بنحو 4 جنيهات، ليصبح بــ20 جنيها، مقابل 16 جنيها الأسبوع الماضي، بينما وصل سعر الكيلو بالأسواق حوالي 25 جنيها بينما كان السعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي.

وارتفعت أيضا سعر البيض بالأسواق، لتباع الكرتونة بنحو 26.5 جنيه، مقابل 23 جنيها الأسبوع الماضي، وتصبح تباع بالأسواق بنحو 32 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 28 و29 جنيها الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد، أن سعر الدواجن البلدي ارتفع لتباع من المزرعة ما بين 24 و25 جنيها مقابل 23 جنيها الأسبوع الماضي، وتباع بالأسواق بين 29 و30 جنيها، مقابل 27 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت بين 5 و9 جنيهات.

وأرجع عبدالعزيز، سبب ارتفاع الأسعار إلى عودة الطلب مرة أخرى من قبل المواطنين خلال الأيام الماضية.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك ارتفاع طفيف في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على الشراء جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 19 إلى 21 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 25 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 29 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 31 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 37 جنيهًا، والبلدي حوالي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 47 جنيهًا، والأرنب 42 جنيهًا للكيلو.

رحلة بورصة الدواجن في السوق المحلي

وعن رحلة بورصة الدواجن على مدار 4 شهور ماضية، فنجد أن الأسعار استقرت بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع، بين بين 27 و28 جنيها للكيلو مقابل 32 و33 جنيها لدى تاجر التجزئة.

وفي آخر شهر يونيو الماضي، شهدت أسعار الدواجن انخفاض بقيمة 25% حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيها لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيها.

واستمر انخفاض الطلب على شراء الدواجن في الأسواق المصرية حتى يسجل سعر كيلو الدواجن، أدنى قيمة له خلال هذا العام، ليصل المشتري النهائي بقيمة 22 جنيها لكيلو الدواجن المزارع، بينما يصل كيلو الدواجن البلدي، إلى 26 جنيها، كما وصل سعر البط إلى 35 جنيها للكيلو، كما وصل سعر جوز الحمام إلى 35 جنيها.