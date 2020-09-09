بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم، في السوق المصرية، بعد أن تعافت جزئيًا بسبب عودة الطلب مرة أخرى على اللحوم البيضاء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعارها أمس.

وشهدت أسعار الدواجن انخفاض خلال الشهر الماضي، ليصل سعر الكيلو جرام منها إلى حوالي 18 جنيهًا، وهو أقل سعر خلال هذا العام، وقد أدى ارتفاع الطلب عليها إلى زيادة أسعارها لتصل الآن إلى 23 جنيهًا للكيلو.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية من الغرفة التجارية، وأسعار السوق.

بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

قال عبد العزير السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء شهدت استقراراً بالأسواق اليوم، بعد أن شهدت انخفاض خلال الفترة الماضية، وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء من المزرعة حوالي 19 جنيهًا، لتباع بحوالي 24 جنيهًا، بينما سعر الدواجن البلدي ارتفع لتباع من المزرعة ما بين 24 و25 جنيها، وتباع بالأسواق بين 29 و30 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت بين 5 و9 جنيهات.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض من المزرعة بنحو 26.5 جنيه، وتصبح بالأسواق بنحو 32 جنيهًا.

وأرجع عبدالعزيز، سبب ارتفاع الأسعار إلى عودة الطلب مرة أخرى من قبل المواطنين خلال الأيام الماضية.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك استقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على منتجات الدواجن جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 60 إلى 63 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 25 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 28 جنيهًا مقابل 25 للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 19.5 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 31 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 37 جنيهًا، والبلدي حوالي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي حوالي 47 جنيهًا، والأرنب 42 جنيهًا للكيلو.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحي.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجئون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.