متحدث الوزراء: نستمع للمواطن بآليات مختلفة ونستجيب لكل الشكاوى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء تعرض للعديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية حول مخالفات البناء، موضحًا أن هناك شكاوى في كيفية التصالح في مخالفات البناء من قبل سكان العقار حال عدم وجود مالكه، حيث إنه سُمح لسكان الشقق بالتقدم للتصالح بعيدًا عن مالك العقار.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك شكاوى عديدة من قبل المواطنين حول الأوراق المطلوبة في التصالح ووقت تجهيزها، مؤكدًا أن هذا المطلب استجاب له الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أعلن عن مد فترة استكمال الأوراق المقدمة في التصالح لشهرين وقبول الأوراق المتاحة.

وأضاف أن منظومة الشكاوى الموحدة ومجلس الوزراء تعرض لشكاوى حول القيم التقديرية للمخالفات في التصالح، حيث إنهم اعتبروا وجود مغالة في قيمة التصالح، موضحًا أن هناك الكثير من المحافظات استجابت لهذه الشكاوى وخفضت من قيمة التصالح بنسب مختلفة وصلت لـ50% تخفيض في بعض المحافظات.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "كل هذه الاستجابات تعني عدم انفصال الدولة عن المواطن.. فنحن نستمع للمواطن بآليات مختلفة عن طريق شكاوى مجلس الوزراء، واستجبنا لكل الشكاوى".