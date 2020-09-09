محافظ المنوفية يقرر خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة 20%

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ونظراً لكثافة الإقبال من أبناء المحافظة على إتمام إجراءات التصالح وتشجيعا لهم.

وقال محافظ المنوفية: "نهدف دائما لتخفيف عن المواطن، فعلى الرغم من حرصنا منذ البداية على تحديد أسعار منخفضة للغاية تقارب الحد الأدنى، إلا أنه بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم قررنا التخفيض"، مشيدا في الوقت نفسه بوعي أبناء محافظة المنوفية وحرصهم على الاستفادة من القانون.

ويأتي ذلك في إطار حزمة إجراءات كان قد اتخذها محافظ المنوفية بهدف تحفيز المواطنين من أبناء المحافظة على الاستفادة من قانون التصالح وتسهيل الإجراءات الإدارية لهم.

والجدير بالذكر أن عدد طلبات التصالح في محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الآن.