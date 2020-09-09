محافظ الغربية يناشد المخالفين سرعة التصالح على مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن الإنتهاء من تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء تمهيدا للعرض والتصديق من المجلس التنفيذي للمحافظة ثم تفعيلها عقب النشر بالجريدة الرسمية.

وأوضح رحمي أن رسوم التصالح بعد تخفيضها ليست مبررًا لعدم تقدم المواطن بطلب التصالح ودفع رسوم الجدية، مشيرًا إلى إجراء مقاصة بين ما دفع في جدية التصالح وما هو مستحق عليه من رسوم.

وناشد المحافظ جميع المواطنين التصالح في مخالفات البناء قبل يوم 30/ 9 تجنبا لقطع المرافق ثم الإزالة الفورية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، وأعطي المحافظ توجيهاته بفتح المراكز التكنولوجية يومي الجمعة والسبت لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بجميع المراكز والمدن والأحياء تخفيفًا على المواطنين وللحد من الازدحام، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

كانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت في عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر أول سبتمبر 2020، قرار محافظة الغربية رقم 861 لسنة 2020 الخاص بتعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء طبقا لعروض الشوارع والميادين، وذلك حسب ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 721 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء.