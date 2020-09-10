المسلماني: ما يحدث في أمريكا يهدد الدولة وليس الرئيس الحالي

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن ما يحدث في أمريكا حاليا يهدد كيان الدولة وليس الرئيس الأمريكي الحالي، حيث إنها شهدت على مدار تاريخها الكثير من الاغتيالات والتلاعب بأصوات الناخبين في الانتخابات، بينما لم تواجه أبدا ما يحدث بها حاليا.

وأضاف "المسلماني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن عام 2020، كان عاما صعبا على الولايات المتحدة الأمريكية، سواء فاز الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، أو منافسة جون بايدن، موضحا أن المشهد السياسي الأمريكي بات عنيفا بشكل كبير، كما صعد على السطح عدد كبير من الجماعات والمنظمات المتطرفة.

وأكد أن هناك استقطاب حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين لن يجعل أمريكا بمكانتها كما كانت عليه من قبل، مشيرا إلى أن منظمة "كيو" تم تأسيسها في الإنترنت العميق عام 2017 وبالرغم من ملاحقة الـ "FBI" لهم إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يساندهم لدعمه في الانتخابات الرئاسية الثانية.