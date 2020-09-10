3 أدوات استخدمها رجل أعمال خلال ممارسة الجنس مع عشيقته داخل السيارة

ممارسة الدعارة، تهمة نسبتها جهات التحقيق إلى رجل أعمال وعشيقته بعد القبض عليهما في حالة تلبس بممارسة الجنس داخل سيارة في شارع الجيش بالمنصورة، وبحسب مصادر انتهت النيابة من التحقيق في الواقعة وسوف تحيلها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة خلال أيام، بعدما جدد قاضي المعارضات حبس رجل الأعمال وعشيقته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

"منشطات جنسية وواق ذكري وزجاجة خمر"، 3 أدوات ضبطتها الشرطة داخل سيارة المتهم وقت القبض عليه من قبل الشرطي الذي اقتياده مع عشيقته إلى قسم الشرطة، وبسؤال المتهمة بررت جريمتها بقولها: "عشيقي مجهز عربيته زي غرفة النوم، وبمارس الجنس معاه من 5 سنين، عشان جوزي محبوس من 5 سنين في قضية مخدرات، ومطول في السجن 15 سنة".

وأضافت المتهمة "سمر. ج"، 30 عاما، في محضر الشرطة خلال استجوابها: "مش بشتغل في الدعارة بفلوس، كنت مع حبيبي، واحنا بنتقابل على طول سواء في العربية أو في أي شقة، بس الشرطة كشفت حيلة العربية المجهزة".

وبعد اعتراف المتهمة نسبت جهات التحقيق، إليها تهمة الزنا، وقررت حبسها مع عشيقها بذات التهمة على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الآداب بمديرية أمن الدقهلية، ألقت القبض على رجل أعمال، وربة منزل، متلبسين بممارسة الجنس داخل سيارة بمدينة المنصورة، بعد أن تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، أفادت بقيام ربة منزل ورجل أعمال بممارسة الدعارة داخل سيارة الأخير.

وتوصلت التحريات، إلى أن ربة المنزل تدعي "س.ج" 30 عامًا، مُقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ولها عنوان أخر بالمنصورة، و"م.ع" 34 عامًا، رجل أعمال من مركز أجا ارتبطا بعلاقة غير شرعية واعتادا على ممارسة الجنس داخل سيارته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبط المتحري عنهما متلبسين داخل سيارة ملاكي بمنطقة الإستاد بشارع الجيش في المنصورة.