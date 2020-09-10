المسلماني: الاستقطاب السياسي في أمريكا قد يؤدى إلى انقسام داخلي

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن الاستقطاب السياسي في أمريكا كبير وحمل الكثير من الأمريكيين للسلاح من الممكن أن يؤدى إلى انقسام كبير داخل المجتمع الأمريكي، بخلاف وجود دعم خارجي من قبل روسيا والصين لاختيار الرئيس القادم.

وأضاف "المسلماني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك حربا خطيرة في الإعلام الجديد الأمريكي، بخلاف وجود تراشق بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما لم يحدث في أمريكا من قبل، موضحا أن الجامعات الأمريكية تتحدث بأنه وحتى لو فاز الرئيس دونالد ترامب للانتخابات فسيظل الديمقراطيون في حالة قلق وسيكونون متهمين بتحريك الحركات المتطرفة.

وأكد الكاتب السياسي، أن النظام الفيدرالي يؤدى لوجود رئيس في كل ولاية أمريكية، وفي حال وجد أي عنف بأي محافظة لن تتدخل قوات الأمن لفض مثل تلك الأعمال حال رفض عمدة الولاية ذلك، مشيرا إلى أن الإعلام الكلاسيكي هو من رفض الرئيس الأمريكي الحالي منذ البداية في عام 2016، وهم الذين بدأوا في مهاجمة الرئيس الأمريكي، وهو ما انعكس على هجوم الرئيس عليهم.