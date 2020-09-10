خبير: جماعة الإخوان تحللت وأصبحت بلا رأس والانشقاقات بها ليست جديدة

أكد منير أديب، المتخصص في شؤون الجامعات المتطرفة، أن تنظيم الإخوان الإرهابي الآن تعرض إلى التحلل الكامل لجسد التنظيم، حيث أصبح بلا رأس وبلا روح وحالة الانشقاقات هي ليست جديدة وحدثت منذ سنوات.

وقال أديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن التنظيم الآن في حالة تحلل والسبب الضربات الأمنية التي وجهت للتنظيم من قبل القوات الأمنية في مصر، موضحًا أنهم غير قادرون على اختيار قيادة للتنظيم الآن، وشباب التنظيم يُحملوا كبار التنظيم بالاخفاقات التي حدثت على التنظيم خلال السنوات الماضية من فساد مالي وأخلاقي.

وتابع: "التنظيم الآن في مرحلة تحلل، انشقوا لأكثر من 4 جماعات صغيرة في الداخل والخارج وكل منهما يرفض الاخر ويحمله ما حدث للتنظيم من تفكك"، مشيرًا إلى أن رفض قيادة التنظيم وشبابه لإبراهيم منير يعبر عن الانشقاقات بين التنظيم.

وأشار إلى أن الجماعات الإخوانية تنظم ضربات إعلامية قوية ولا تتعامل بشكل أمنى وعسكري وهو يمثل خطر كبيرة أمن الدول، والتي تعمل على بث أكاذيب من خلال العديد من المنصات الإعلامية في الداخل والخارج هدفها تشوية الحقيقة وتزيف الواقع، والإخوان الآن ليس لديه ما يقدمه لأفرادهم والداعمين لهم.

وأكد "أديب" أنه حال تحقيق الدولة المصرية لإنجاز سياسي تأخذه منصات الإخوان لإظهار العيب بها واخفاق الإنجاز، ويقدمه لذبذبة الوضع".

وشدد "أديب" على أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الذي يجرى خلال الفترة الحالية هو نجاح يأخذه المنصات على أنه شيء معيب، موضحًا أن هذا يزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث إن ما تقوم به منصات الإعلام الإخوانية لأنه لا يملكوا ما يقدم للشارع من أجل ذبذبة، والدولة نجحت منذ 7 سنوات في زيادة الوعي لدى المواطنين.