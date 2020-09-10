رامي رضوان: جماعة الإخوان وظفت أشخاصا للتظاهر في مصر

قال الإعلامي رامي رضوان، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية قد وظفت عددا من الأشخاص مؤخرا للدعوة للتظاهر في مصر، وهو ما يعكس تطبيقهم لمقولة أحد قيادات الجماعة "يا نحكمكم يا نقتلكم".

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أعضاء الجماعة قاموا ببث الكثير من الشائعات على الدولة المصرية ومنها قناة السويس ومحور روض الفرج وتحرير سعر الصرف، وسيستمر تحريضهم ضد الدولة بشكل دائم ومتكرر: "بيشغلوا عنصر التسخين، وهما مش قدامهم غير أنهم يشحنوا غضب في المصريين".

وأوضح الإعلامي أن الجماعة تنتهج ذلك المنهج منذ نشأتها وحتى الآن، مؤكدا أن المصريين لن يمنحوا الجماعة الإرهابية الفرصة لذلك.