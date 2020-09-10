طارق عامر: أسعار الغاز الطبيعي السابقة أدت لتعثر عدد من الشركات

أكد الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن أسعار الغاز الطبيعي المبالغ فيها خلال الأعوام الماضية، أدت إلى تعثر عدد من الشركات، موضحًا أنه اقترح رفع الغرامات بسبب أسعار الغاز وتحويل الديون إلى البنوك وتحمل البنك المركزي جزءا من المديونية.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، ولابد من التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق لا سيما وأنه سينعش السوق.

وأوضح أن فكر الدولة ومؤسساتها هو حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين، كما أن الرئيس السيسي قام باستدعائه للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، حيث إن الاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة.

وتابع: "إذا قررت إنك تقيم شخصا وتمنحه قرضا يبقى لابد وأن تقرضه وفي حالة إذا تعذر عن الدفع يبقى هارد لك"، موضحًا أنه لابد وأن تعود الثقة لقطاع الأعمال من أجل إعادة الأموال إلى السوق، خاصة وأنه تم إعفاء الشركات المتعثرة من 40 مليار جنيه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سوق الأوراق المالية وصل إلى النضج لكنه يحتاج إلى تمويلات جديدة.