طارق عامر: من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أصبحت عملتها أكثر قوة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما أن الاستقرار المالي ساهم في قوة عملتها، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت على نفسها، فالصناعة المصرية كانت توقفت بسبب استيراد مصر من الخارج.

وأضاف "عامر"، أن مصر قدمت فوائد من 2014 إلى 2019 بلغت 247 مليار جنيه إلى 6 ملايين أسرة، "تعهدنا أن كل من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى"، وذلك خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن هناك 2.1 تريليون جنيه في الفترة نفسها قيمة الشهادات في البنوك، كما أن هناك 380 مليار جنيه قيمة شهادة 15 %، وكل الإصلاحات كان هدفها الحفاظ على قيمة الجنيه المصري.