شاهد القطع الأثرية لتوت عنخ آمون قبل عرضها بمتحف الغردقة غدا

يجري أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي، اليوم الخميس، وضع اللمسات الأخيرة للمعرض المؤقت لبعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، والذي من المقرر أن يفتتحه غداً الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمتحف الغردقة.

وأوضح حمادة إمام مدير متحف الغردقة، في تصريح لـ "الوطن"، أن القطع الأثرية التي ستعرض بصفة مؤقتة في متحف الغردقة، من كنوز الملك الذهبي، ويضم المعرض 10 قطع، ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح، هو القطعة الرئيسية للمعرض، لافتاً إلى أنه تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وكشف خالد محفوظ الشريك الخاص بمتحف الغردقة، أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

جدير بالذكر أن القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي" بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض 10 من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه في أواخر شهر فبراير الماضي، و10 آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

كانت قررت وزارة السياحة والآثار إعادة افتتاح متحف الغردقة فى البحر الأحمر، أمام الزوار فى 20 يونيو الماضي، استعدادا لعودة السياحة الخارجية ليكون أول متحف يتم افتتاحه منذ تعليق عمل المتاحف فى مصر، منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا.

وأنشئ متحف آثار الغردقة على مساحة 10 آلاف متر، خصص منها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية البالغ عددها أكثر من 2000 قطعة أثرية أصلية، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء، فى مارس الماضى، بتكلفة إجمالية للإنشاءات 160 مليون جنيه فى أول شراكة مع القطاع الخاص مناصفة بنسبة 50% لكل منهما.