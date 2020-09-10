اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الاستعدادات الصحية للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات الصحية للعام الدراسي الجديد.

وقال "شوقي"، خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المؤتمر ستشارك فيه وزيرة الصحة والمدير الإقليمي لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وكتب الوزير: "مؤتمر صحفى مشترك مع السيدة وزيرة الصحة والمدير الإقليمي لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.الساعة 11 صباح يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني".