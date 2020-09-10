البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر بمدينة الغردقة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمى بأسوان والتابعة للمعهد سجلت صباح اليوم الخميس هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 35 كيلو مترا شرق مدينة الغردقة.

وأوضح "القاضي"، أن وقت حدوث الهزة، في الساعة 3:54 صباحا، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، خط عرض 27.5215°N شمالا، وخط طول E 33.9760° شرقا، وعمق: 13 كيلو مترا.

وأكد "القاضي"، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

والجدير بالذكر، أن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صرح بأنه من ضمن الظواهر الفلكية المتميزة التي يقوم المعهد برصدها، هو تقابل المشترى مع الشمس حيث يصل المشترى إلى أعلى نقطة في السماء وسوف تشهدها سماء القاهرة يوم الثلاثاء 14 يوليو، وسيكون مرئٔيًا بدءا من الساعة 19:34 الى الساعة 04:26. ويرتفع فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ويصل إلى أعلى نقطة له في السماء الساعة 23:58 عند 37 درجة فوق ألأفق الجنوبي. ويغرب حوالي الساعة 04:26 عندما يكون على ارتفاع أقل من 7 درجات عند الأفق الجنوبي الغربي.

يذكر أن المعهد قام بإنشاء مركز التميز العلمى في الفلك والفضاء، وهو اول مركز تميز من هذا النوع في مصر، ليضطلع بمهام عديدة منها تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والمدرسين لنشر الثقافة العلمية والفلكية والعمل على تطوير مناهج الفلك الدراسية. كما أنه يقوم بتنظيم مدارس ودورات تدريبية فلكية لمدرسى التعليم العام وكذلك الباحثين، بمشاركة الاتحاد الفلكى الدولى.