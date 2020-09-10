التعليم العالي تعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق بعد قليل

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق 2020، وتتاح للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها، وذلك بعد أن أغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات مساء الأحد الماضي، باب التسجيل لطلاب المرحلة.

وأكد السيد عطا المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية، وذلك في ضوء النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 10 % من إجمالي عدد الطلاب.

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، والإجراءات المتبعة بمعامل التنسيق المنتشرة بالجامعات المختلفة.

وكشف عن أنّ هناك أماكن كثيرة شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة الشعبة العلمي، بكليات الحقوق والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية والمعاهد التعليمية المختلفة، وبالنسبة للشعبة الأدبية فستكون هناك أماكن متاحة بعدد من كليات التربية الرياضية والمعاهد التعليمية المختلفة.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة تتوسع في العلاج المجاني وتدرس تحويل الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني، مؤكدًا أنّ تحويل مستشفى الفرنساوي إلى نظام جديد يعني تحويلها من مستشفى لا تقبل المرضى بالمجان إلى السماح بالعلاج المجاني بجوار العلاج الاقتصادي، والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار والمشاركة في التأمين الصحي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّه جار دراسة تحويل الوحدات ذات الطابع الخاص لنظام جديد يسمح بتقديم الخدمات المجانية وتقليل قوائم الانتظار، في إطار سياسة الجامعة بتقديم المستشفيات الجامعية خدمة طبية مجانية عالية الجودة للمصريين، وفي إطار التزام قصر العيني بتقديم خدماته المجانية لجميع المرضى.