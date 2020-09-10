رابط نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق 2020 فور ظهورها

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الآن، الاستعداد لإعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، لإتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها من هنــا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ أيام، تحديد اليوم الخميس، موعدا لنتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، على أن يتم إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها، وذلك بعد أن أغلق الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات مساء الأحد الماضي، باب التسجيل لطلاب المرحلة.

مرحلة تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة

وكان السيد عطا المشرف العام على قطاع التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات ستنطلق خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الثانية، وذلك في ضوء النسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات 10 % من إجمالي عدد الطلاب.

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق، لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وكذلك الإجراءات المتبعة بمعامل التنسيق المنتشرة بالجامعات المختلفة.

وكشف، أن هناك أماكن كثيرة شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة الشعبة العلمي، بكليات الحقوق والتربية الفنية والتربية الرياضية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية والمعاهد التعليمية المختلفة، وبالنسبة للشعبة الأدبية فستكون هناك أماكن متاحة بعدد من كليات التربية الرياضية والمعاهد التعليمية المختلفة.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.