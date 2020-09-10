الزراعة تستعد لرصد أمراض الحيوانات في 5 آلاف قرية قبل الشتاء

وضعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة بالإدارة المركزية للطب الوقائي التابعة لوزارة الزراعة، خطة للترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية قبل حلول فصل الشتاء، بهدف الرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية، والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها للحفاظ على الثروة الحيوانية لدى صغار المربين، وتنميتها مع استهداف خطوات مستقبليه لتحسين السلالات.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهئية العامة للخدمات البيطرية، إنّ الحملة تستهدف إجراء زيارات ومأموريات حقلية لـ5000 قرية كفر وزيارة 200000 منزل ومزرعة لرصد أمراض الحمى قلاعية والجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، وحمى الثلاث أيام وجدري الأغنام وحمى الوادي المتصدع، بمحافظات الجمهورية كافة.

وأضاف أنّ إجمالي القرى التي جرى تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغت 213 قرية في 16 محافظة، وذلك ابتداءً من التاسع من أغسطس حتى الآن، فضلا عن فحص 90513 حيوانا في 2994 منزل.

وتابع أنّه جرى رصد عدد من حالات الإصابة الفردية لمرض الجلد العقدي في 27 منزلا بمحافظات أسيوط والبحيرة والدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ معظمها حيوانات غير مُحصنة، وهي من الأمراض التي تصيب الأبقار ولا تنتقل للإنسان.

وأكد اتخاذ إجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، وعلاج الحيوانات المصابة مع التنبية على أصحابها بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.

ولفت إلى تحصين 198902 رأس ضد الجلد العقدي، و64936 رأس ضد الحمى القلاعية، 55063 رأس ضد حمى الوادى متصدع، 21039 ضد جدري الأغنام، و129293 ضد طاعون المجترات الصغيرة (الماعز والاغنام) بمحافظات الجمهورية خلال أغسطس، وبدأ فريق يرافقه رؤساء الإدارات المختصة ومديري مديريات الطب البيطري، إجراء زيارات ميدانية لمتابعة أعمال التقصي النشط وتنفيذ أعمال الاحتواء من علاج وتحصين حلقي ورش نواقل الأمراض.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المزراعيين والمربيين بإبلاغ الوحدات البيطرية بالقرى وإدارات الطب البيطري، حال إصابة مواشيهم بأي أمراض، أو الاتصال على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو رقم الواتس : 01111866710.