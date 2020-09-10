الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020، وأتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق الثانوية العامة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

- يظهر على الموقع الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له وفق مجموعة واستمارة رغباته.

- يطبع الطالب بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد.

ويعلن الموقع الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة، حتى يمكن للطالب التأكد من الحد الأدنى للرغبة التي تم الترشيح لها.

وأتاحت الجامعات المصرية معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية أمام الطلبة، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، تضم 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا وإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020، لإتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي أول أمس، ملامح الخطة الدراسية للعام الدراسي 2021/2020، وإضافة كتاب "القيم واحترام الآخر.. معا نبني"، بداية من الصف الثالث الابتدائي، وإضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.