مصرع شاب اصطدم بدراجته البخارية في شجرة بسوهاج

لقي شاب مصرعه إثر اصطدامه بشجرة على جانب الطريق أثناء قيادته دراجة بخارية بناحية قرية أولاد بهيج دائرة مركز العسيرات بسوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى العسيرات، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ بحدوث مصادمة ووجود متوفى بقرية أولاد بهيج.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "عماد الدين حمدي"، 26 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية اختل توازنه واصطدم بشجرة على جانب الطريق ما أدى إلى وفاته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال والده "حمدي.ع.ا"، 63 عاما، يقيم ناحية أولاد بهيج، لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وجرى التحفظ على الدراجة البخارية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

نحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.