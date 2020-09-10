أبرزها ضخ رأسمال وصرف المستحقات.. 4 مطالب لعمال "الحرير" من الحكومة

طالب العاملون بشركة مصر للحرير الصناعي، وألياف وخيوط البوليستر بكفر الدوار، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة سرعة ضخ رأسمال عامل لتشغيل المصنع الذي تم تجديده منذ عام 2010 بتكلفة 300 مليون جنيها، والمتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات.

العمال يطالبون بصرف مستحقات تاركي الخدمة منذ 2018

وحدد العاملون 3 مطالب أخرى خلال لقاء جمعهم مع وفد من النقابة العامة للكيماويات، برئاسة الكيمائي عماد حمدي، نائب رئيس إتحاد عمال مصر، حيث خاطبت "النقابة العامة" بهذه المطالب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وجاءت المطالب كالتالي:

- صرف مستحقات العاملين تاركي الخدمة من تقاعد سن 60 أو وفاة وعجز، حيث لم يتم الصرف منذ شهر يوليو 2018، حتى بلغت مستحقاتهم حوالى 18 مليون جنيه، ولم تصرف حتى تاريخه.

- الوفاء بالالتزامات الطبية للعاملين وخاصة العمليات الجراحية، والقلب المفتوح والأورام السرطانية، والعلاج الكيماوي والشهري لعدم وجود سيولة مالية، حيث توقفت الشركة عن هذا الأمر تمامًا.

- سداد أقساط صندوق الزمالة التي تستقطع من العاملين شهريا، وتسدد لصالح شركة مصر للتأمين الجماعي بالعقد المبرم بين النقابة وشركة مصر للتأمين حيث أنه لا يسدد، مما يؤدى إلى تهديد بإلغاء وثيقه التأمين الجماعي للعاملين ويضعهم تحت ضغط، فقد توقفت "الشركة" عن سداد الأقساط.

وزار الوفد النقابي مواقع الانتاج داخل مطابع محرم بك، حيث جرى تكريم بعض العاملين، وجرت نقاشات مع عمال "راكتا" و"مطابع محرم بك" حول التحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج، ودور العمال الوطني في مساندة الدولة في مواجهتها، مع الاستمرار في العمل والإنتاج، حيث أكدوا على وقوفهم مع الدولة المصرية ضد الإرهاب والتحديات الراهنة في الداخل والخارج.