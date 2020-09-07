نيسان "أريا" تظهر لأول مرة في معرض بكين للسيارات

تظهر سيارة نيسان أريا كروس أوفر EV الجديدة كليًا لأول مرة في الصين هذا الشهر في معرض Auto China 2020 التجاري، حيث تعرض شركة نيسان أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها وتقنياتها، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وستعرض شاشة نيسان أيضًا مزايا التنقل الذكي من نيسان، ورؤية الشركة لتغيير كيفية تشغيل السيارات وقيادتها وتواصلها مع المجتمع.

وجرى الكشف عن السيارة مؤخرًا في يوكوهاما، حيث تعمل هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات القوية والواسعة على إبقاء السائق والركاب على اتصال دائم بالعالم، مع توفير الراحة والتحكم والأمان.