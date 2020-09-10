وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 900 ألف حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن دول العالم سجلت أكثر من 900 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الجامعة، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، أنه تم تسجيل 900 ألف و79 حالة وفاة حول العالم جراء الإصابة بالفيروس، فيما بلغت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية 190 ألفا و649 حالة.

ووفقا لإحصاءات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس حول العالم 27 مليونا و695 ألفا و130حالة إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.